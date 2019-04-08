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Секретные ингредиенты в Кока-Коле, узнав о которых, вы перестанете ее покупать
На этикетке Кока Колы указано, что в ее состав входит сахар, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углекислота и некий «экстракт». Именно этот экстракт и вызвал вопросы, пишет DiasporaNews.
Началось судебное разбирательство, только тогда компания Coca-Cola была вынуждена раскрыть секрет, из чего же на самом деле делают колу. Это оказалась жидкость, полученная из насекомого Cochineal (Кошениль).
Кошениль – это насекомое из группы травяных тлей, которое живет на Канарских островах и в Мексике. Оно присасывается хоботком к корням и стеблям растений, высасывает их сок и никогда не двигается с места. Для кошенили подготавливают специальные поля, и потом их собирают жители окрестных деревень.
Из самок и яиц этих насекомых добывают пигмент под названием кармин, который и придает кока-коле ее знаменитый коричневый цвет. В сушеном виде кошениль выглядит как изюм, но на самом деле это дохлое насекомое!
Сырьем для колы являются корни солодки, или лакрица. Изготовители собирают эти корни тоннами с помощью экскаваторов, и туда попадает всякий мусор, в том числе и мыши. Потом корни солодки прессуют вместе с тем, что было среди корней.
Только потом из смеси вытаскиваются останки мышей. Благодаря темному цвету напитка кровь и экскременты грызунов не заметны. Вредные вещества компании, которые производят колу, пытаются нейтрализовать с помощью химикатов. Поэтому сотрудники этих компаний кока-колу не пьют.
Ученые из Вашингтона разложили на составляющие один из ингредиентов кока-колы. Оказалось, что карамель в Кока Коле - это не привычный растопленный сахар, а химическая смесь сахара, аммиака и сульфитов, полученная при высоком давлении и температуре. Она может вызывать рак легких, печени, щитовидной железы и лейкемию.
Также в газировку входит спирт. В алкоголь добавляют несколько капель ароматических масел, кориандр и корицу. А жидкость насекомого кошениль, или кармин, не сертифицирована, поэтому колу в некоторых странах не производят вообще.
Рассмотрим состав Coca-Cola Light без кофеина: Aqua carbonated, E150d , E952, E950, E951, E338, Е330, Аromas, Е211:
1. Aqua carbonated – газированная вода.
Углекислый газ в напитке возбуждает желудочную секрецию, повышает кислотность желудочного сока и провоцирует метеоризм – обильное выделение газов. Кроме того, для производства используется водопроводная вода, хоть пропущенная через специальные фильтры.
2. E952 (Cyclamic Acid and Na, К, Са salts) - цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли.
Цикламат – синтетический химикат, заменитель сахара, который в 200 раз слаще сахара. Был запрещен еще в 60-х годах прошлого века, поскольку является канцерогеном. В 1979 году Всемирная организация здравоохранения реабилитировала цикламаты, выяснив, что они не усваиваются организмом и выводятся с мочой. Безопасная доза: 0,8 г в сутки.
3. E150d (краситель Caramel IV – Ammonia-sulphite process).
Жженый сахар, который получают путем переработки сахара с добавлением химических реагентов или без них с использованием высоким температур. В данном случае добавляют сульфат аммония.
4. E950 (Acesulfame Potassium, ацесульфам калия).
Ацесульфам калия в 200 раз слаще сахарозы. Содержит метиловый эфир, который ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, и аспарагиновую кислоту, которая оказывает возбуждающее действие на нервную систему и может вызвать привыкание.
Продукты с этим подсластителем не рекомендуется употреблять детям, беременным и кормящим женщинам. Безопасная доза: 1 г в сутки.
5. E951 (Aspartame).
Аспартам – сахарозаменитель для больных диабетом. Химически не устойчив: в условиях повышения температур распадается на метанол и фенилаланин. Метанол (метиловый спирт) очень опасен: 5-10 мл способны привести к гибели зрительного нерва и необратимой слепоте, а 30 мл могут привести к смерти.
В теплой газировке аспартам трансформируется в формальдегид, который является сильнейшим канцерогеном. Документально подтверждены случаи отравления аспартамом.
Также аспартам может провоцировать следующие болезни: опухоли мозга, множественный склероз, эпилепсию, базедову болезнь, хроническую усталость, болезни Паркинсона и Альцгеймера, диабет, умственную отсталость и туберкулез. Безопасная доза: 3 г в сутки.
6. E338 (Orthophosphoric Acid, ортофосфорная кислота) – химическая формула: H3 PO4.
Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления печенья). Препятствует усвоению кальция и железа в организме, что может приводить к ослаблению костной ткани, остеопорозам. Другие побочные эффекты: жажда, сыпь на коже.
7. Е330 (Citric Acid, лимонная кислота) – бесцветные кристаллы.
Получают лимонную кислоту из махорки и брожением углеводов (сахар, патока). Применяют в фармацевтической и пищевой отраслях. Соли лимонной кислоты (цитраты) используют в качестве кислот, консервантов, стабилизаторов, в медицине – для консервирования крови.
8. Аroma – неизвестно какие ароматические добавки.
9. Е211 (Sodium Benzoate, бензоат натрия).
Отхаркивающее средство, консервант. Бензойную кислоту (Е210), бензоат натрия (Е211) и бензоат калия (Е212) добавляют в некоторые пищевые продукты в качестве бактерицидного и противогрибкового средств.
К таким продуктам относятся джемы, йогурты, фруктовые соки и маринады. Его не рекомендуется употреблять астматикам и людям, чувствительным к аспирину. Также ученые обнаружили, что данное соединение наносит значительный вред ДНК.
Вещество не уничтожает части ДНК, но деактивирует их. Это может привести к циррозу печени и дегенеративным заболеваниям, например, болезни Паркинсона.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, секрет, напиток, Coca-Cola, кола
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