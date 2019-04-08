Последние новости раздела
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Кремль не планирует вести диалог с Зеленским15:30
- Названа дата досрочных выборов президента Казахстана14:00
- На Донбасс поставили Harris для украинских ВС11:32
- Появились новые фотодоказательства присутствия российских войск на Донбассе10:49
- Россия показала стреляющий дровами танк: курьезные кадры и реакция сети. ВИДЕО10:12
- Для проведения парада в Крыму Россия задействует огромное количество военнослужащих 08:28
- Песков заявил о готовности Путина к переговорам после выборов президента в Украине20:20
- В ПАСЕ подготовили план снятия санкций с российской делегации19:15
- Германия добивается снятия с РФ санкций в Совете Европы - СМИ16:55
В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»
08.04.2019 12:35
Археологическая экспедиция обнаружила в Китае, в одной из гробниц бронзовый кувшин, в котором находится так называемый «эликсир бессмертия».
Ученым удалось определить примерный возраст кувшина. Он составляет около двух тысяч лет.
По мнению историков, в то время среди высших сословий было модно пить подобные эликсиры.
По итогам лабораторной экспертизы, главными ингредиентами «эликсира» были нитрат калия (калийная селитра) и алунит (галунный камень).
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Китай, бессмертие
Читайте также:
- Фотособытия недели (3 - 9 октября). В городах - препятствия, а в деревне - небоскреб!
- Большую угрозу для США представляет собой Китай, а Россия ему в подметки не годится — Бен Родс
- Партнер Сороса предрекает крах доллару
- Как отмечают Первомай в разных странах мира: с субпродуктами на палочках под сакурой и барбекю на балконе
- США ввели санкции в отношении Китая и России за поддержку КНДР
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
- В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО16:16
- Кремль не планирует вести диалог с Зеленским15:30
- Возле Зайцево подорвалась группа саперов, есть погибший и раненые15:15
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов14:27
- «Трусы по 100 рублей»: Житель Горловки показал магазины в центре. ВИДЕО13:49
- На КПВВ «Еленовка» стало плохо женщине13:38
- Стало известно, что члены НВФ разместили в аэропорту Луганска13:25
- В Украину летит элитный спецназ США: названа причина внезапного решение Пентагона18:14
- Прощальная записка несовершеннолетнего мариупольца мобилизовала патрульные наряды17:51
- Весенний загул: сколько выходных получат украинцы на Пасху и майские праздники17:27
- В «ДНР» осудили «шпиона»17:07
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- В Мариуполе подростка спасли от самоубийства. ВИДЕО16:16
- Лукашенко назвал победителя выборов в Украине15:53
- Кремль не планирует вести диалог с Зеленским15:30
- Возле Зайцево подорвалась группа саперов, есть погибший и раненые15:15
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам16:51
- Экс-министр объяснил, что грозит Украине в случае победы Порошенко16:33
- Нет врачей, зарплат и муки: жители "Л/ДНР" пожаловались на нищенскую жизнь14:31
- Опасные отеки: причины появления и способы лечения22:39
- Стальные нервы: кто из знаков Зодиака непробиваемый20:38
- Как быстро похудеть без диет: советы экспертов19:30
- Аллергологи предупреждают о повышенной концентрации пыльцы в воздухе15:45
- Доступное правосудие: бесплатная правовая помощь для всех15:30
- Ученые создали биопринтер, затягивающй раны10:14
- Врачи рассказали, после каких вещей нужно мыть руки10:01
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- В Луганске показали настоящее лицо "защитников" Донбасса: "отдыхающий" террорист ничуть не стеснялся. ВИДЕО
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ
- Россия закрывает Крымский мост
- В Луганске трагедия в школе: целый класс потерял сознание, десятки госпитализированных
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Опубликовано фото с могилы боевика, ликвидированного снайпером на Донбассе