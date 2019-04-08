В Китае найден легендарный «эликсир бессмертия»

08.04.2019 12:35

Археологическая экспедиция обнаружила в Китае, в одной из гробниц бронзовый кувшин, в котором находится так называемый «эликсир бессмертия».

Ученым удалось определить примерный возраст кувшина. Он составляет около двух тысяч лет.

По мнению историков, в то время среди высших сословий было модно пить подобные эликсиры.

По итогам лабораторной экспертизы, главными ингредиентами «эликсира» были нитрат калия (калийная селитра) и алунит (галунный камень).

Источник: https://donpress.com