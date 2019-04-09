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Для проведения парада в Крыму Россия задействует огромное количество военнослужащих

09.04.2019 08:28
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Для проведения парада в Крыму Россия задействует огромное количество военнослужащих

В военных парадах 9 мая в аннексированном Крыму примут участие около 5 тыс. российских военных, а также около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2-го ранга Алексей Рулев, передает donpress.com.

По словам офицера, парады 9 мая пройдут в городах-героях Севастополь, Керчь и в столице Республики Крым — Симферополе.

«Для приема парадов назначены: в Севастополе — командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, в Керчи — заместитель командующего флотом вице-адмирал Сергей Липилин, в Симферополе — врио командира армейского корпуса Черноморского флота — полковник Иван Попов», — сообщил Рулев.

По центральным улицам городов пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы, личный состав морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В парадах примут участие военнослужащие подразделений армейского корпуса, железнодорожного батальона, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО Южного военного округа, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова, парадные расчеты подразделений Росгвардии и МЧС, а также сводные парадные роты школьников из военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В механизированной части парада будет задействовано около 100 единиц боевой техники:

танки Т-72Б3;
бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80;
береговой ракетный комплекс «Бастион»;
мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал»;
пусковые установки комплекса ПВО С-400;
зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь»;
буксируемые гаубицы «Мста-Б» и Д-30;
боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М»;
автомобили «Камаз-63 968 Тайфун»;
бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Черноморский флот, парад, МЧС, 9 мая, бронетехника, ПВО, военная техника
 
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