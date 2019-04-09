Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

09.04.2019 14:00

Сегодня, 9 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и назначил дату проведения досрочных выборов главы государства, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - сказал он.

Указ Токаева вводится в действие со дня официальной публикации.