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Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

09.04.2019 14:00
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Названа дата досрочных выборов президента Казахстана

Сегодня, 9 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к народу и назначил дату проведения досрочных выборов главы государства, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
"В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляю: назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 9 июня 2019 года", - сказал он.
Указ Токаева вводится в действие со дня официальной публикации.



Теги: Казахстан, Конституция, выборы президента
 
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