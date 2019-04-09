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Россия показала стреляющий дровами танк: курьезные кадры и реакция сети. ВИДЕО
09.04.2019 10:12
В России, под Санкт-Петербургом на 61-м бронетанковом заводе были проведены испытательные стрельбы из отремонтированного танка с помощью полена и воды.
Видео стрельб из танка было опубликовано российским пропагандистским каналом "Звезда", передает apostrophe.ua.
Российские инженеры пояснили такого рода "испытания" необходимостью проверить состояние пушки машины после ремонта. Воду в пушку влили, чтоб "снаряд (имеется в виду полено, - Апостроф) не загорелся".
В ходе стрельбы деревянный "снаряд" разлетелся в щепки. Работники завода отметили, что полено, вероятнее всего, разорвалось еще до вылета из дула. Это может свидетельствовать о том, что вода при "испытаниях" не помогла, а сами стрельбы провалились.
Теги: Россия, Донбасс, стрельба, ремонт, завод, танк, дрова
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