Disney представила новый трейлер «Короля Льва»

10.04.2019 21:30

Студия Walt Disney Studios представила новый трейлер киноадаптации Король Лев. На экраны трехмерный мультфильм выйдет 19 июля 2019 года. Ролик был опубликован на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Новый мультфильм — художественная адаптация мультфильма «Король Лев» 1994 года. Это история смелого львенка Симбы. Его отец Муфаса погибает от лап родного брата Шрама. Симба убегает из родного прайда и знакомится с новыми друзьями Тимоном и Пумбой.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» вышел в 1994 году. Он получил два «Оскара», три «Золотых глобуса» и три «Грэмми». Фильм приурочен к ее 25-летнему юбилею.

Режиссер фильма — Джон Фавро, известный по работе над картинами «Книга джунглей» и «Железный человек».

Украинская премьера фильма «Король Лев» состоится 18 июля 2019 года.

Источник: https://donpress.com