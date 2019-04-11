Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами

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Мужчина утверждает, что он часто видел НЛО.
Уфолог Ник Редферн получил письмо от человека, который видел НЛО, а потом пережил еще более пугающие события, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
"Мне 55 лет и я знаю о Людях в черном все, начиная с визитов 1970-х годов. Я уверен, что эти существа имеют демоническое происхождение. Я чувствую это по всем симптомам.
Я также уверен,что знаю где они обитают - в тени. Они там прячутся от нас и не хотят, чтобы мы их видели. И они связаны с НЛО и их гибридами и все они посланники Сатаны!
Я живу на западном берегу озера Мичган и мой дом стоит всего в 8 милях от активной атомной электростанции, которую начали выводить из эксплуатации. Но полный процесс займет около 20 лет.
В течении трех лет жизни в этом районе с моего холма я часто видел НЛО, которые летели от АЭС в мою сторону и медленно пролетали прямо над моей головой. Все это сопровождалось невероятными движениями и яркими огнями.
И знаете что? Я был уверен, что они знали, что я видел их. А потом в августе 2017 еще кое-что произошло.
Внизу холма, на котором стоит наш квартал, начинается лес, и вот около часа ночи я вышел подышать свежим воздухом на задний двор и увидел внизу холма трех очень тонких, но высоких существ. Они медленно шли к дороге, идущей мимо холма, одетые в полностью черную одежду.
И вдруг они разом остановились и все трое повернули головы в мою сторону. И так они стояли, застыв и смотря на меня. Наверное это длилось несколько минут, сложно сказать, потому что я сам почти остолбенел от страха.
Я почувствовал, что от ног по спине к голове словно пробегает электрический разряд. А кроме того я вдруг ощутил очень сильную боль в районе желудка. У меня никогда ничего подобного не было.
Я был уверен, что это пришло от них, и что это очень злые существа. А потом они также синхронно повернули свои головы и продолжили медленно шагать в том же направлении, в каком шли. Постепенно они исчезли из поля видимости.
Я остался стоять и понимал, что это чистое зло, но я не знал, было ли это какое-то специальное запугивание меня или что-то другое. Я никогда еще никому об этом не рассказывал".
Теги: Донбасс, американец, НЛО
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