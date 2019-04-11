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Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам?

11.04.2019 17:30
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Женщина из Алабамы хотела заснять непогоду. Вместо этого в объектив попало нечто поинтереснее.

Видео было загружено в Facebook: между облаками видна таинственная фигура, которая как будто бы шествует через нереально яркий просвет в тучах. Интересно, что женщина, которая снимала, сразу ничего необычного не заметила. На странный силуэт обратили внимание ее друзья.




Теги: Донбасс, видео, необъяснимые явления, облако
 
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