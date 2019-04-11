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В Лондоне арестовали скандального Джулиана Ассанжа

11.04.2019 13:30
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В Лондоне арестовали скандального Джулиана Ассанжа

Полиция Лондона задержала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает ICTV.
Это произошло после того как власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища в посольстве в Лондоне.
В британской полиции сообщили, что поводом для задержания стало нарушение Ассанжем условий подписки о невыезде в 2012 году.
– Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется, до того, как его представят в Вестминстерском суде, как только это станет возможным, – говорится в сообщении.
Напомним, Ассанж жил в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года, где ему предоставили убежище после того, как британский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.



Теги: Эквадор, Лондон, арест, Джулиан Ассанж
 
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