В Лондоне арестовали скандального Джулиана Ассанжа

11.04.2019 13:30

Полиция Лондона задержала основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает ICTV.

Это произошло после того как власти Эквадора лишили Ассанжа политического убежища в посольстве в Лондоне.

В британской полиции сообщили, что поводом для задержания стало нарушение Ассанжем условий подписки о невыезде в 2012 году.

– Он был взят под стражу в центральном полицейском участке Лондона, где он и останется, до того, как его представят в Вестминстерском суде, как только это станет возможным, – говорится в сообщении.

Напомним, Ассанж жил в эквадорском посольстве в Лондоне с 2012 года, где ему предоставили убежище после того, как британский суд постановил экстрадировать основателя WikiLeaks в Швецию по обвинению в сексуальном насилии.