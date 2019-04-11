В Судане госпереворот: военные задерживают чиновников, аэропорт перекрыт

11.04.2019 13:45

В Судане военные задержали бывшего министра обороны страны Абдуррахим Хусейн и ряд других чиновников. Все это происходит на фоне сообщений о возможном военном перевороте в стране.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на саудовский телеканал al-Hadath, среди задержанных члены личной гвардии президента Омара аль-Башира, экс-заместитель аль-Башира Али Усман Тах и председатель правящей партии "Национальный конгресс" Ахмад Харун, пишет Главред.

Военные уже контролируют здание гостелерадиокомпании, сообщают СМИ. По телевизору транслируются "военные марши", представители армии пообещали выступить с "важным заявлением" в ближайшее время.

Международный столичный аэропорт перекрыт.

На улицах столицы – Хартума – полно военных, толпы протестующих подтягиваются к зданию генштаба.

Справка. Народные волнения в Судане продолжаются уже около четырех месяцев. Они начались с требований снизить цены на хлеб. Постепенно требования сменились на лозунги о смене политического режима Омара аль-Башира.

Источник: https://from-ua.com