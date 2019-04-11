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Впервые в истории показана черная дыра
Фото обработали на компьютерах, чтобы получить визуальное представление об объекте.
Чтобы получить изображение, создали «виртуальный телескоп размером с саму Землю». Он состоит из восьми телескопов, расположенных по всему миру, в Чили, на Южном Полюсе и Гавайях, в Испании, Мексике и Аризоне.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Опубликованные фото - это объединенная вместе информация от всех обсерваторий, участвующих в проекте, - всего около миллиона гигабайт (один петабайт). Ее обработали на компьютерах, чтобы получить визуальное представление об объекте.
Коллаборация EHT появилась в 2012 году. В апреле 2017 года они наблюдали за двумя предполагаемыми черными дырами. Источник радиоизлучения Стрелец А* находится в центре нашей галактики Млечный Путь на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Это ближайший такой объектом к нашей планете. Второй объект располагается в центре галактики М87 примерно в 55 миллионах световых лет.
В интервью Verge один из участников проекта, Димитриос Псалтис из Университета Аризоны, объяснял: «Делая фото близко-близко к горизонту событий, мы сможем исследовать наши теории о том, что произойдет при столкновении материи с черной дырой».
Опубликованные изображения должны подтвердить или опровергнуть общую теорию относительности, выдвинутую в 1915 году Альбертом Эйнштейном, уточнет Reuters.
Черная дыра - это область пространства-времени, которая обладает настолько сильными гравитационным притяжением, что ее не могут покинуть даже те объекты, которые движутся со скоростью света. Согласно некоторым теориям, черные дыры настолько плотные, что даже оставляют след в окружающем пространстве-времени. Считается, что масс черных дыр может в миллиарды раз превышать массу Солнца.
Горизонт событий, который снимали ученые, это условно край черной дыры, на котором материя испускает мощное излучение из-за огромного ускорения, с которым она падает в черную дыру.
Теги: Донбасс, ученые, фото, черная дыра
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