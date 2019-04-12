Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами

12.04.2019 10:48

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Луганской области неизвестные грузы в товарных поездах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе

«Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 м к юго-западу от Гуковского КПП. В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда 25 раз; наблюдатели оценили, что 13 поездов ехали в РФ и 12 в Украину. Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и ППГ».