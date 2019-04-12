Последние новости раздела
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- В Кабмине рассказали, когда украинские корабли пройдут через Керченский пролив09:12
- С территории «ЛНР» проехал фургон «Ритуальные услуги»08:50
- В НАТО утвердили пакет помощи Украине21:06
- Правозащитники: в ОРДЛО активно реализуется программа по выдаче паспортов РФ20:30
- Невероятное видео: кто-то гуляет по облакам?17:30
- Турчинов озвучил ближайшие планы России17:02
- Американец рассказал о встрече с тремя пришельцами16:48
- В Судане госпереворот: военные задерживают чиновников, аэропорт перекрыт13:45
Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами
12.04.2019 10:48
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Луганской области неизвестные грузы в товарных поездах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Еженедельном отчете СММ ОБСЕ на российских КПП Гуково и Донецк на основе информации по состоянию на 9 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе
«Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжали слышать звуки поездов, идущих по железнодорожным путям, расположенным примерно в 150 м к юго-западу от Гуковского КПП. В течение отчетной недели наблюдатели СММ ОБСЕ слышали поезда 25 раз; наблюдатели оценили, что 13 поездов ехали в РФ и 12 в Украину. Визуальное наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и ППГ».
Теги: Россия, Донбасс, железная дорога, ОБСЕ, ЛНР, боевики, КПП, поезда, грузы
Читайте также:
- Из РФ со стороны КПП «Гуково» заходят поезда с неизвестными грузами
- Увеличилось число тентованных грузовиков с неизвестными грузами выезжающих через «Гуково» и «Донецк»
- Боевики «ЛНР» используют радиолокационные станции
- Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ
- "Русский мир": некоторые подразделения боевиков не подчиняются ни "руководству республик", ни российским кураторам - Тука
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Через КПП «Гуково» из «ЛНР» идут поезда с неизвестными грузами10:48
- Появились снятые с воздуха кадры точного удара по российским оккупантам на Донбассе. ВИДЕО10:31
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Бойцы ВСУ уничтожили БМП противника с двумя членами НВФ13:56
- В районе Широкино боевики взяли в плен бойца ВСУ13:33
- Жители Донецка оценили ресторан, работающий вместо «Тануки»12:51
- Украинская разведка рассказала про фейковые окопы боевиков ДНР-ЛНР12:29
- В Горловке массово сокращают медработников12:11
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
- Украинская армия понесла новые потери, ликвидировав большое число боевиков11:28
- Зеленский и Порошенко поссорились в прямом эфире канала "1+1" (ВИДЕО)11:20
- Мы нищие: В Донецке местные жители обсуждают цены на машины и зарплаты11:09
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- Зловживання інститутом референдуму загрожує конфліктами і маніпулюванням суспільною думкою, - експерт19:40
- Комаровский рассказал, можно ли стучать по спине при кашле18:37
- Приметы на 11 апреля: что категорически нельзя делать в день святого Марка15:16
- Эксперты рассказали, как уберечься от болезни Альцгеймера07:10
- Как мужчина проверяет женщину на верность по знаку Зодиака22:17
- Медики рассказали, полезно ли спать при свете21:45
- Врачи объяснили, чем грозит постоянное недосыпание18:38
- Стало известно, какие болезни может вызвать пыль15:25
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Новый закон: украинцев будут проверять по квартирам и домам
- ВСУ заставили армию РФ отступить, считая потери: сразу в нескольких районах Донбасса обострение - детали
- ВСУ получат недосягаемый для врага радар, который не пропустит даже "мелких" снарядов