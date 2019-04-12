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Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности
Настоящая паника началась в оккупированном Луганске из-за решения России прекратить спонсировать так называемую "детскую гуманитарку".
Эту помощь семьям, имеющим детей в возрасте до 3 лет, жителям "ЛНР" перестали выдавать с апреля, пишет в Twitter блогер ЛНР (Колывано-Бджолария), передает "Диалог.UA".
Блогер отмечает, что эта гуманитарка (в ее состав входило в основном детское питание) была существенным источником для пропитания для семей с маленькими детьми, потому прекращение ее выдачи спровоцировало панику в оккупированном городе.
В комментариях к этому посту пользователи соцсети пишут, что россияне якобы намерены заменить гуманитарку, привозимую "натурой", определенным добавочным финансированием "республики", которое может быть потрачено на покупку (разумеется, в России) продуктов и товаров из "гуманитарочного" набора для раздачи их нуждающимся. Но луганчане понимают, что дополнительное финансирование – это большой соблазн для оккупационной "власти" "освоить" эти деньги так, как "чиновники" привыкли делать на протяжении уже длительного времени: проще говоря, разворовать.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, дети, финансирование, продукты, гуманитарная помощь, ЛНР, соцсети
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