"ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать

13.04.2019 14:12

Террористы "ЛНР" в Сети жалуются на российское командование. Они уверены, что Москва их "сливает".

Внимание на жалобы террористов обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Боевики 4-й ОМСБр террористической "ЛНР" устроили стенания в соцсетях из-за командования, которое им прислали из России. "Наши "братья"-россияне сливают нас по полной. Не дают нормально воевать, да еще и прислали "засланных казачков" в виде офицеров от комбата, его замов и выше, которые должны контролировать нас… А чтобы бойцы деградировали полностью, так они еще и разрешили арестовать нашу технику. В Брянке 2 танковых батальона опечатаны ОБСЕшниками. А пацаны уже от не фиг делать всю водку в соседних магазинах выжрали. Механики забыли, как в танк садиться", - пишут российские наемники. Они отмечают, что ВСУ тем временем наращивают силы и наносят по ним серьезные удары. "С передовой говорят, что у "укропов" техника новая появилась - стреляют так, что голову с блиндажа не высунешь", - жалуются "ЛНРовцы". Они уверяют, что ВСУ шаг за шагом оттесняют их, отвоевывая земли. "Так, глядишь, и в Луганске скоро будут. А нам что? Прятаться и убегать? Гнать бы таких "помощников"... Есть же нормальные люди в России, а нам одних уе**ов присылают", - возмущены наемники. Офицера ВСУ Штефана повеселило сообщение террористов. "Особенности "гражданской" войны… В этом сообщении прекрасно все. Братья-россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона "гуманитарки"с плодородных шахт Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы их отправляют систематически в "200-ю бригаду"", - констатировал военный.