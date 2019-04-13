- Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая17:28
- Медведчук продолжит вести переговоры по освобождению украинских моряков15:11
- Россия собирается построить в Крыму еще один мост: карта и подробности14:52
- "ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать14:12
- Российские военные утопили распиаренный танк "Армата". ВИДЕО12:33
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП07:30
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина21:39
- Бойцы ВСУ показали новые позиции, занятые ими на Донетчине. ВИДЕО20:18
- Россия крупно "кинула" "ЛНР": "Кремль от нас отказался окончательно, нам конец", – громкие подробности19:42
- Юг Донецкой области сотрясали взрывы11:52
"ВСУ скоро будут в Луганске, а "братья"-россияне нас сливают по полной", - террористы напуганы и готовы бежать
Террористы "ЛНР" в Сети жалуются на российское командование. Они уверены, что Москва их "сливает".
Внимание на жалобы террористов обратил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Боевики 4-й ОМСБр террористической "ЛНР" устроили стенания в соцсетях из-за командования, которое им прислали из России. "Наши "братья"-россияне сливают нас по полной. Не дают нормально воевать, да еще и прислали "засланных казачков" в виде офицеров от комбата, его замов и выше, которые должны контролировать нас… А чтобы бойцы деградировали полностью, так они еще и разрешили арестовать нашу технику. В Брянке 2 танковых батальона опечатаны ОБСЕшниками. А пацаны уже от не фиг делать всю водку в соседних магазинах выжрали. Механики забыли, как в танк садиться", - пишут российские наемники. Они отмечают, что ВСУ тем временем наращивают силы и наносят по ним серьезные удары. "С передовой говорят, что у "укропов" техника новая появилась - стреляют так, что голову с блиндажа не высунешь", - жалуются "ЛНРовцы". Они уверяют, что ВСУ шаг за шагом оттесняют их, отвоевывая земли. "Так, глядишь, и в Луганске скоро будут. А нам что? Прятаться и убегать? Гнать бы таких "помощников"... Есть же нормальные люди в России, а нам одних уе**ов присылают", - возмущены наемники. Офицера ВСУ Штефана повеселило сообщение террористов. "Особенности "гражданской" войны… В этом сообщении прекрасно все. Братья-россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона "гуманитарки"с плодородных шахт Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы их отправляют систематически в "200-ю бригаду"", - констатировал военный.
Теги: Россия, Донбасс, Луганск, ОБСЕ, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, военная техника, ООС
- Разгром танков, пушек и "Уралов" "ЛНР" под Луганском
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- Оккупант несет большие потери на Донбассе: мощной "ответкой" ВСУ ликвидировали двух боевиков, пятеро ранены
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Число атак гибридной армии РФ идет на десятки: боевики пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Донбасс превращают в большое минное поле15:29
- В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина 14:29
- Тотальная разруха: в сети показали шокирующие фото из Макеевки18:44
- Волонтеры покупают дом для всеми забытых одиноких стариков из прифронтового Гранитного18:20
- «Укрзализныця» расширяет возможности онлайн-услуг18:09
- На блокпосту «ДНР» в Головке можно приобрести место в начале очереди: названы суммы 17:52
- Вятрович пояснил, что будет в Украине с празднованием 9 мая17:28
- Сражение у Авдеевки: стали известны подробности боя, в котором погиб украинский воин17:13
- Сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году16:52
- Ситуация на блокпостах: днем на КПВВ «Майорское» — свободно, на «Каргиле» — продвижение медленное16:30
- ВСУ разгромили блиндаж оккупанта под Ясиноватой: появилось фото пылающей позиции боевиков "ДНР"16:11
- Жители Горловки сообщают об облавах15:48
- Медики составили список заболеваний, с которыми баня противопоказана11:27
- Стали известны имена, под которыми семья Порошенко скрытно выезжает из Украины10:37
- От ревности до надоедливости: самые мерзкие черты знаков Зодиака10:19
- Что делать, если переселенец не успел изменить место голосования до 15 апреля: инструкция10:02
- Названы женские имена, запрограммированные на удачу и деньги09:33
- Начинать уже сейчас: Жителям неподконтрольного Донбасса нужно платить пенсии и соцвыплаты22:03
- Надежда на Запад и Россию: Кто будет восстанавливать Донбасс, – эксперт18:58
- Украинцы массово отказываются от прописки: эксперты рассказали о последствиях17:32
- Стартом будет соединение на небе Сатурна и Юпитера: Афонские старцы сделали важное пророчество о будущем Украины14:19
- Названы продукты, которые питают и лечат волосы22:18
- В Украине изменили правила трудоустройства
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- Л/ДНР готовы вернуться в состав Украины
- Команда Зеленского заявила о готовящемся преступлении: обращение к украинцам. ВИДЕО
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП