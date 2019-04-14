Последние новости раздела
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- «Наш выбор — Россия»: в центре Донецка вывесили огромный баннер12:52
- На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина. ВИДЕО11:49
- Пушилин передал топливные компании «ДНР» «правительству» Ананченко11:32
- Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день11:13
- Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров09:30
- В сети показали интересное фото Керченского моста с высоты птичьего полета08:51
- Украинские войска на передовой получат 35 американских боевых машин Hummer 21:50
Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров
14.04.2019 09:30
Боевики, расположенные в оккупированном Алчевске Луганской области, жалуются на присланных из России офицеров, что те не дают им воевать.
Скриншотом сообщения в одном из пабликов боевиков поделился в своем Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает apostrophe.ua.
"Особенности "гражданской" войны. В этом сообщении прекрасно все. Братья россияне, руководящий состав кадровых российских военных звена комбат и заместители, два танковых батальона гуманитарки с плодородных шах Донбасса ... Разволновались местные предатели в последнее время, что ОСы (Объединенные силы ВСУ - ред) их отправляют систематически в "200 бригаду", - прокомментировал Штефан.
Теги: Россия, Донбасс, Алчевск, офицеры, ЛНР, боевики, ВСУ, соцсети, ООС
Читайте также:
- Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе
- Басурин пообещал вернуть на Донбасс 100 тысяч наемников РФ и просчитался - боевики осадили спикера
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- В «ДНР» надумали возвести памятник ликвидированному Захарченко17:22
- Огромные воронки: НВФ обстреляли из «Града» село на Донетчине16:18
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку14:26
- В ОРДО выбирают проект «мемориального комплекса» памяти убитого Захарченко 14:09
- Украинские военные на Донбассе раздают жителям еду, одежду и игрушки22:13
- Трагедия в шахте на Донбассе: один горняк погиб, двое тяжело ранены21:44
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- Цирк продолжается: Дончане возмущены баннером «Наш выбор – Россия»20:05
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Прилепин инициирует проведение еще одного «референдума» на Донбассе 19:09
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- На КПВВ «Марьинка» задержали организатора «выборов в ДНР»18:10
- Под Мариуполем ранена пенсионерка17:47
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз21:11
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма20:39
- 10 привычек, которые портят отношения19:38
- Им скучно, когда все просто: какие зодиаки губят отношения ревностью и обидами 18:42
- Что Зеленский будет делать с Донбассом и НАТО: в штабе лидера "Квартала" озвучили четкую позицию16:58
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»15:55
- «Слить» или просто так уйти: Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ дал прогноз по действиям России на Донбассе15:36
- Дебаты не нужны: Белковский озвучил результат выборов в Украине15:21
- Как защититься от сглаза: совет экстрасенса14:57
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов14:41
- В Украине изменили правила трудоустройства
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Зеленского "сбила фура": новые подробности скандала, втянута Нацполиция
- В Донецке готовятся к возвращению в Украину и срочно демонтируют символику "ДНР" и "Оплота"
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Оккупантам показали цену "дипломов" "ЛНР": в Луганске студенты устроили настоящий бунт
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Губарев пообещал Медведчуку «жесткий ответ» на «автономию» Донбасса
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Донецк всколыхнул мощный взрыв - соцсети сообщают о "ядерном грибе" на месте ЧП