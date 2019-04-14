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В сети показали интересное фото Керченского моста с высоты птичьего полета
14.04.2019 08:51
В сети показали фотографию пустого Керченского моста с высоты птичьего полета.
Снимок опубликовала блогер под ником RoksolanaToday&Крым на своей странице в Twitter. "Популярный маршрут?", - подписала она свой пост в сети, передает apostrophe.ua.
Так, напомним, что российские оккупанты полуострова уверяют, что по Крымскому мосту ездят много автомобилей.
Однако, как видно на фото, мост практически пустой, по нему движутся лишь только несколько транспортных средств.
Теги: Донбасс, мост, фото, транспорт, Керченский пролив
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