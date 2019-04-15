Астрономическое открытие обеспокоило известного пастора

15.04.2019 10:15

Пол Бегли прокомментировал недавний снимок черной дыры.



10 апреля международная группа ученых, объединив мощности передовых радиотелескопов в разных точках планеты, сумела получить первое изображение черной дыры за всю историю современного человечества. На снимке можно наблюдать яркий круг оранжевого цвета, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



Открытие прокомментировали не только эксперты, но и некоторые люди, далекие от науки, к примеру, известный пастор Пол Бегли. Проповедник отметил, что запечатленный объект – дурной знак.



Якобы Высшие силы позволили заснять черную дыру, чтобы люди наконец-то перестали совать нос туда, куда не следует. Прежде чем лезть за пределы Земли, надо навести порядок на своей планете.



Многие ортодоксальные ученые убеждены, что открытие заслуживает Нобелевской премии, тогда как независимые эксперты отнеслись к случившемуся без особого интереса. По их мнению, фотография ничего ценного не открыла касательно свойств черных дыр.



Может быть, в словах пастора есть доля истины: главный космос находится внутри нас, а снаружи – это только его отражение.