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Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США
США планируют дополнительно разместить в Польше до шести тысяч военнослужащих, сообщило в понедельник Польское радио со ссылкой на газету Речь Посполита, передает Корреспондент.
По данным издания, договоренность об усилении американского военного присутствия в Польше может быть объявлена в ходе возможного визита президента США Дональда Трампа в эту страну, приуроченного к 80-летию начала Второй мировой войны. Мероприятия по случаю этой даты намечены в Польше на 1 сентября.
Газета отмечает, что в Пентагоне сложилось четкое видение того, как укрепить американские силы в Польше. Вместо того, чтобы создавать одну "супербазу", известную как Форт Трамп, американская сторона планирует рассредоточить свои воинские контингенты по стране и довести их численность до примерно шести тысяч человек.
Планируется изменить статус существенной части войск, включая бронетанковую бригаду в городе Жагань, с ротационного на постоянный. Американская сторона может также взять на себя на постоянной основе координацию батальона НАТО, дислоцированного в городе Ожиш близ российской границы, пишет издание.
В числе других проектов - развертывание американских сил для охраны систем европейского сегмента американской глобальной ПРО, которые будут размещены в местечке Редзиково на севере Польши.
В случае реализации этих планов Польша по численности американских войск в Европе будет уступать лишь Германии, Италии и Великобритании, подчеркивает газета.
В настоящее время в Польше размещается американская танковая бригада численностью до 4 тысяч военнослужащих.
Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.
В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.
Теги: США, Донбасс, Польша, солдаты
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