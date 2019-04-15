Польша разместит у себя 6 тысяч солдат США

15.04.2019 21:48

США планируют дополнительно разместить в Польше до шести тысяч военнослужащих, сообщило в понедельник Польское радио со ссылкой на газету Речь Посполита, передает Корреспондент.

По данным издания, договоренность об усилении американского военного присутствия в Польше может быть объявлена в ходе возможного визита президента США Дональда Трампа в эту страну, приуроченного к 80-летию начала Второй мировой войны. Мероприятия по случаю этой даты намечены в Польше на 1 сентября.

Газета отмечает, что в Пентагоне сложилось четкое видение того, как укрепить американские силы в Польше. Вместо того, чтобы создавать одну "супербазу", известную как Форт Трамп, американская сторона планирует рассредоточить свои воинские контингенты по стране и довести их численность до примерно шести тысяч человек.

Планируется изменить статус существенной части войск, включая бронетанковую бригаду в городе Жагань, с ротационного на постоянный. Американская сторона может также взять на себя на постоянной основе координацию батальона НАТО, дислоцированного в городе Ожиш близ российской границы, пишет издание.

В числе других проектов - развертывание американских сил для охраны систем европейского сегмента американской глобальной ПРО, которые будут размещены в местечке Редзиково на севере Польши.

В случае реализации этих планов Польша по численности американских войск в Европе будет уступать лишь Германии, Италии и Великобритании, подчеркивает газета.

В настоящее время в Польше размещается американская танковая бригада численностью до 4 тысяч военнослужащих.

Напомним, в прошлом году президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее Форт Трамп. По словам польского лидера, вопрос создания такой базы уже решен и остались технические моменты.

В МИД РФ заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для России.