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Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара
Викарий архиепархии Парижа Филип Марсе надеется, что возникший пожар в соборе Парижской Богоматери — несчастный случай, а не преднамеренное преступление.
В интервью журналистам, он также рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме. Когда начался пожар, священнослужитель находился в своем кабинете. По его словам, никто сначала и не заметил огня. Люди спокойно уходили с мессы, передает ДонПресс.
«Через несколько минут мы уже почувствовали дым и, глядя на собор, увидели огонь у основания шпиля, посреди крыши — там, где все из дерева. Я сразу же вышел на улицу и сказал: «О Господи», — сказал журналистам Марсе.
По словам вакария, на место происшествия приехала мэр Парижа Анн Идальго. Чуть позже появился президент страны Эмманюэль Макрон.
«Я считаю, что его порыв был очень эмоциональным. То, что он сказал, прибыв на место, тронуло сердце», — отметил он.
Теги: Донбасс, Париж, пожар, собор, интервью
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