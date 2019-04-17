На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»

17.04.2019 16:15

В Ростовской области России избили и ограбили полного тезку кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

"Два преступника в масках проникли в дом жителя Мартыновского района Владимира Зеленского, связали его, избили и похитили у него 200 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье Разбой.

"Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению", - добавил он.

Отметим, накануне сообщалось, что недалеко от дома кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского задержали трех киллеров с пулеметом, которые якобы готовили покушение на него. Позже в Генпрокуратуре пояснили, что СМИ перепутали Зеленского с его соседом-криминальным авторитетом.

По данным СМИ, задержанная под Киевом вооруженная группа готовила покушение на бизнесмена Владимира Дидуха, известного в криминальных кругах под прозвищем "Морда".

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