Пожар в Нотр-Дам де Пари: Криминалисты назвали вероятную причину возгорания

17.04.2019 12:15

Французские криминалисты, которые проводят расследование на месте пожара в соборе Парижской Богоматери, назвали вероятную причину возгорания. Об этом сообщает Le Parisien.

По версии экспертов, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

В отчете криминалистов сказано, что причиной пожара является проблема с электрикой. При этом они не уточнили, какого рода проблема могла послужить поводом для возникновения пожара.

Источник: https://donpress.com