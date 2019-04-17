- Раскрыта тайна дольменов22:48
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»16:15
- Пожар в Нотр-Даме: На восстановление собора уже собрали миллиард евро15:20
- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Пожар в Нотр-Дам де Пари: Криминалисты назвали вероятную причину возгорания12:15
- У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»11:45
- Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество" 11:00
- Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро10:15
Раскрыта тайна дольменов
Древние сооружения всегда были загадкой для научного сообщества.
Международная исследовательская группа на территории Ирландии и Швеции обнаружила в мегалитических сооружениях, известных как дольмены, останки людей каменного века, объединенных узами родства.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Команда археологов и генетиков проследила родственные связи людей, погребенных в дольменах, на протяжении более 10 поколений. Сообщается, что ей удалось секвенировать и изучить геномы 24 человек.
Останки были найдены в мегалитических сооружениях на территории Швеции и Ирландии, а также на балтийском острове Готланд. Радиоуглеродное датирование помогло установить, что эти люди жили в период от 3800 до 2600 гг. до н.э.
Анализ ДНК показал, что они были тесно связаны узами родства. В основном в захоронениях находились останки мужчин. По мнению ученых, это были первые неолитические земледельцы, которые перемещались вдоль побережья. К слову, считается, что строительство дольменов началось около 4500 года до н.э.
А происхождение и социальная структура групп людей, которые их возводили, оставались в значительной степени неизвестными. Новое исследование приоткрывает завесу тайны.
"Это стало для нас неожиданностью, - говорит генетик Федерико Санчес-Квинто из Уппсальского университета. - Похоже, что неолитические сообщества были тесно связаны родственными отношениями, свидетельством чему стали захоронения, расположенные на большом расстоянии друг от друга".
Исследователи также установили, что традиция хоронить умерших в дольменах существовала примерно на протяжении 700 лет.
Теги: Донбасс, ученые, тайна
- В Донецке налоговики и ученые искали пути выхода из кризиса
- Ноу-хау дончан: на экспорт - металлургическое оборудование
- В Донецке обсудят экономико-правовые проблемы развития городов
- Губернатор обнадежил ученых
- Как спасти экономику страны
- Наука встала на тропу войны: Почему ученые вышли на улицы по всему миру
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- На Луганщине НВФ продолжают обстреливать населенные пункты19:30
- Кремль резко меняет тактику по "Л/ДНР" из-за Зеленского, готовится новая "дорожная карта"19:15
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Раскрыта тайна дольменов22:48
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- На Донбассе зафиксирован российский «Зоопарк-1» - ОБСЕ22:13
- ВСУ провели блистательную операцию под Луганском, проредив ряды оккупантов21:46
- Неофициально и эпично: появился «трейлер» дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе21:30
- «Сутки били током»: Роман Манекин сообщил о пытках в «полиции ДНР»21:15
- Российский суд продлил до конца июля арест 24 украинским морякам21:00
- Порошенко вполне может сняться с выборов, преподнеся Зеленскому неприятный сюрприз – эксперт20:45
- Наев рассказал о сроках ликвидации «ЛДНР»20:30
- Луганщина: В результате обстрела НВФ повреждены дома мирных жителей20:15
- Положите лимон с солью возле кровати: чудодейственное средство22:30
- Диетолог рассказала, как правильно пить чай20:00
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- Украинские банки продолжают закрывать отделения
- В Кремле объяснили ситуацию с «выдачей» паспортов РФ жителям ОРДЛО
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»
- Команда Зеленского впервые откровенно рассказала о планах на Крым
- Зеленский сделал важное заявление: "Я получил секретную информацию". ВИДЕО