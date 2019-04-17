- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- На Зеленского напали люди в масках: «Ворвались в дом, связали и избили»16:15
- Пожар в Нотр-Даме: На восстановление собора уже собрали миллиард евро15:20
- Адвокат рассказал о планах Рубана участвовать в обмене пленными13:40
- Пожар в Нотр-Дам де Пари: Криминалисты назвали вероятную причину возгорания12:15
- У Путина открыто угрожают Украине реваншем: «Вернется Новороссия»11:45
- Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество" 11:00
- Відбудова Нотр-Дам де Парі: пожертви сягнули кількасот мільйонів євро10:15
- В Кремле отреагировали на заявление Порошенко о встрече с Путиным в «нормандском формате»09:00
- На "Евровидение 2019" едет Верка Сердючка08:45
Страшная тайна Нибиру раскрыта: перед концом света Звезда смерти "вышла на связь"
Ученые не оставляют попыток разгадать загадку таинственной Нибиру.
Однако несмотря на некоторый прорыв, у представителей науки вопросы только прибавляются. Загадочная планету-убийца по-прежнему терзает также и многих уфологов с конспирологами. О Нибиру, которая, как известно, идет на вторжение и должна совсем скоро устроить конец света на Земле, впервые активно заговорили несколько лет назад. Считается, что именно Звезда смерти станет причиной апокалипсиса, который и приведет к гибели Земли.
К слову, многие конспирологи уверены, что армагеддон наступит уже на Пасху, передает "Диалог.UA". Ученые рассказали, что коварная планета еще 7 лет назад должна была спровоцировать Судный день. Конспирологи вспоминали о древнем календаре племени майя, в котором летоисчисление заканчивалось в 2012 году. Как доказательство, ученые привели высказывания майя о Звезде смерти, которая оборачивается вокруг Солнца каждые 3600 лет. Потом появилась информация, что открытая в 2010 году комета Еленина и есть та самая планета-убийца.
Несмотря на то, что Планета Х тогда стремительно шла к Земле, конца света тогда так и не случилось. Сообщалось, что летом 2011 года ядро кометы разрушилось, поэтому столкновения не произошло. Затем ученые заговорили о так называемой теории проработки струн. К этой теме эксперты вернулись еще в конце 1980 годов, но лишь спустя десятилетия, тема обрела "второе дыхание".
Считается, что это революционное направление, способное привести современную науку к единому объяснению всех физических процессов, так называемой теории всего. Согласно теории, наш мир - голограмма событий, которые происходят в плоском космосе. Резонирующие струны хранят весь мир в виде вибраций – они и занимаются его преобразованием. Это говорит о том, что человечество может быть связано с 9 измерениями. Наука приблизилась к математическому объяснению данного принципа. Но основа человеческого понимания пока не позволяет осознать новые соотношения времени и пространства. Этим и можно пояснить несостоявшееся столкновение с Планетой Х.
Однако конспирологи настаивают на том, что столкновение все-таки было. Правда произошло оно в другом измерении. И разрушение кометы Еленина – уже отголоски случившейся катастрофы. В тоже время некоторые эксперты убеждают, что Нибиру себя еще покажет. И произойдет это в апреле 2019 года, который весьма богат на всякие мистические ЧП.
Так, считается, что апокалипсис случится уже через пять дней, 21 апреля. Однако также активно в альтернативном научном мире муссируется информация о том, что конец света наступит на Пасху. 28 апреля станет последним вздохом Земли и человечества.
И шансов спастись в этот день не будет ни у кого. С конспирологами спорят ученые, доказывающие, что может Нибиру и есть. Но воочию ее пока никто не видел. Несмотря даже на тот факт, что по всему миру очевидцы уже не раз выкладывали видео и фото с Нибиру. А также рассказывали о базах пришельцев и о реальных столкновениях с гуманоидами.
Астрономы уверяют, что сегодня нет никаких доказательств того, что планете угрожает уничтожение. "Наука пошла так далеко, что даже астероиды можно зафиксировать за 20 лет до приближения к Земле. Японцы пошли еще дальше – они изобрели межпланетную станцию, которая может долетать до поверхности астероидов: брать образцы почвы и менять направление движения. Поэтому, конец света в очередной раз переносится", - уверяют эксперты.
Как известно, история о разрушительной Нибиру началась с рисунка шумеров. Они изобразили Солнечную системы, где кроме 8 известных планет была и 9, никому неизвестная.
Исследователи рассказывают, что Звезда смерти идет не по кругу, а по эллиптической, вытянутой орбите. Версии официальной науки горячо отвергают не только конспирологи, но и экстрасенсы с астрологами. По их мнению, Нибиру уже не раз давала о себе знать.
Тем более, что о ней не раз в своих предсказаниях говорили и пророки, и святые. Кстати недавно астрофотограф-любитель из Венгрии Айвен Эдер снял совсем случайно некий объект, который напоминал фрагмент большой планеты. Объект находился близко к Земле и был реально очень большим. После публикации кадра, в Сети начался большой ажиотаж. Многие пользователи заявили, что Эдер снял часть Нибиру, которая уже не скрывается и видна невооруженным глазом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, планета, Земля, Нибиру
- Ученые рассказали, что будет с нашей планетой через 30 лет
- ЗМІ: Кінець світу може настати 23 вересня
- Топ-новость интернета о гибели всего живого на Земле бьет рекорды
- С 15 ноября Земля на две недели погрузится во тьму - ученые
- Названа новая дата конца света
- Нибиру устроит конец света, Пасхи не будет: раскрыт план уничтожения Земли Планетой Х и ее пришельцами
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Второй уровень опасности: на Донетчину возвращается зимняя погода15:04
- Война на Донбассе: боевики пустили в ход минометы и гранатометы, есть раненые11:15
- Порошенко заявил о своей встрече с Путиным для решения вопроса о выводе войск с Донбасса07:21
- "Сартанские помидоры" и "Приазовский мед": Американцы помогут создать мариупольцам новые бренды22:17
- НВФ применили лазерное оружие против ВСУ. ВИДЕО20:59
- В Кабмине рассказали, чем грозит жителям ОРДЛО получение российских паспортов 20:31
- Савченко первым делом решила реформировать закон о выборах нардепов19:00
- Жена Зеленского выступила с громким заявлением о дебатах супруга с Порошенко18:45
- Командующий ООС озвучил планы НВФ в случае обострения на Донбассе18:30
- В ряды «ЛДНР» командированы более 2 тысяч российских офицеров – Наев18:15
- Актуально по блокпостам: на КПВВ «Каргил» запущены генераторы, пропуск граждан восстановлен18:02
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- «Это кидалово»: Жители Луганска обсуждают новые тарифы «Лугакома»17:29
- Кабмин прекратил действие соглашения с СНГ17:00
- В американском небе засняли огромное черное кольцо16:45
- У «Оппозиционной платформы» больше шансов пройти в парламент, чем у БПП16:27
- Медики объяснили, почему нельзя лечить боль в горле леденцами17:42
- Ипохондрия: как избавиться от страха за здоровье14:31
- Почему нельзя ничего брать на перекрестке: жуткая примета10:45
- О каких болезнях могут сигнализировать темные пятна на шее10:35
- Как быстро бросить курить: придуман новый способ09:29
- Врач назвал опасный для здоровья бытовой прибор22:42
- Викарий Нотр Дама дал интервью и рассказал о первых минутах пожара19:38
- Комаровский о лечении ОРВИ: «Вы можете себе только навредить»17:42
- Несколько способов сорвать смену власти в стране14:58
- «Евробляхеры» анонсировали нечто страшное после майских праздников14:40
- Порошенко попал в ловушку Зеленского: печальный прогноз
- У Порошенко остался единственный шанс победить Зеленского: «произойдет катастрофа»
- Российские СМИ: не позволив ВСУ занять Донецк и Луганск, Путин попал в ловушку
- Погода в мае шокирует украинцев
- Путин готовится подписать неожиданный указ по Донбассу: источник в РФ сообщил плохую новость для Украины
- СРОЧНО! Покушение на Зеленского: прогремел взрыв и выстрелы (ВИДЕО)
- Стал известен секретный «план Б» Петра Порошенко
- Россия начинает мобилизацию на Донбассе
- "В бой идут одни "старики"". Правда и вымысел фильма
- «Я прошу людей перестать смотреть этот бред»: Усик обратился к украинцам из-за дебатов