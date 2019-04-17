Ученые огласили новую дату конца света: "Это будет самое страшное, что видело человечество"

17.04.2019 11:00

Конец света в 2019 году предрекали многие известные предсказатели и святые.

Более того, мрачное пророчество об апокалипсисе на 2019 год содержится и в древних текстах племени майя. О наступающей катастрофе вовсю говорят и представители альтернативной науки. Они считают, что помимо двух Судных дней в этом месяце, конец света может случиться уже через пят дней, 21 апреля. Другие конспирологи считают, что катастрофа произойдет 28 апреля, когда люди будут праздновать Пасху.

И это будет реально последний день жизни человечества. Уфологи же утверждают, что все случиться из-за страшной Нибиру, которая уже приближается к нашей планете, чтобы уничтожить все живое, передает "Диалог.UA". За основу своих предсказаний, многие ученые в последнее время берут пророчества из календаря майя.

В нем упоминается о 2019 годе, и страшной беде, которая обрушится на людей. Кстати некоторые конспирологи ранее заявляли, что именно потомки древних майя, которые якобы давно живут на Планете Х, и помогут планете-убийце расправиться с человечеством. Кроме того, в научной среде активно обсуждается сценарий уничтожения Земля после прямого вторжения опасной Нибиру. Уфологи убеждены, что 21 апреля Звезда смерти закроет собой Солнце, планета погрузится в полнейшую тьму.

После этого температура резко упадет, что приведет к смерти всего живого на нашей планете. Ученые отмечают, что для человечества это будет самое страшное и худшее, что им приходилось видеть ранее.

В свою очередь ряд экспертов говорят, что раньше конца лета армагеддона ждать не стоит, и апрель человечество переживет спокойно. Один из ученых Дэвид Монтейн заявил, что конец света наступит 21 декабря 2019 года.

Тогда на Землю начнут воздействовать другие планеты, что приведет к колоссальным разрушениям и смертям. Ученый заявил, что пришел к таким выводам после изучения древнего писания майя.

Монтейн также отметил, что все катастрофы, которые ждет человечество, были описаны в Библии. Однако Священное писание сегодня мало интересует большую часть нашей планеты, поэтому беды не избежать. "Это будет наказание за жизнь в грехе, за пренебрежение Святым Писанием, за полную потерю страха перед Небесными силами" – комментирует грядущий конец света Монтейн.



Источник: www.dialog.ua