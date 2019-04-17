В американском небе засняли огромное черное кольцо

17.04.2019 16:45

Странный объект летел над Денвером.



Над Денвером – столицей американского штата Колорадо – несколько дней назад наблюдали странное явление. Примерно в 7:40 вечера жители одного из здешних районов стали свидетелями появления в небе огромного кольца, состоявшего из непонятного черного дыма., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Очевидцы отмечают, что поблизости от места возникновения загадочного круга нет никаких заводов, фабрик и других сооружений, которые могли бы выпустить дым в таком объеме и подобной формы. Да и не похоже это на выхлоп из труб.



Примечательно, что темные кольца периодически наблюдают сегодня во многих частях планеты, в том числе в России и других странах бывшего СССР. Несмотря на то что фабричные и заводские трубы официально считаются наиболее вероятным источником «аномальных» дымчатых кругов, далеко не все поддерживают эту теорию. Многие считают, что здесь замешаны представители внеземной цивилизации, военные, испытывающие климатическое оружие, или даже люди со сверхспособностями.



Правда, некоторые верующие воспринимают такие кольца, как недобрые знаки свыше, считая, что они появляются перед какими-то грядущими бедами. Однако еще ни одна церковь в мире, судя по всему, даже не пыталась проследить последствия таких небесных знамений. Да и независимые исследователи не могут до сих пор сказать, что это такое, хотя черные кольца в небе появляются с удивительной настойчивостью.



Как правило, вскоре они пропадают – бесследно и пока без всяких последствий. Жители Денвера надеются, что с ними ничего не случится после появления в небе этой странной аномалии. Пока все тихо…