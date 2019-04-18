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В России нашли монету, датированную 2122 годом

18.04.2019 08:31
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В России нашли монету, датированную 2122 годом

На одной из московских строек была найдена монета из 2122 года. И странности при этом только начинаются.

Самый обычный строитель, Петр Райков, случайно обнаружил в стене тайник незадолго до окончания своей смены. Сначала он решил, что это всего лишь старый ржавый хлам. Он нашел целую россыпь старинных монет. После того, как была вытерта от ржавчины одна из монет, Петр действительно удивился.

На серебряном юбилейном рубле был указан 2122 год. Может это ошибка, а возможно правительство страны предполагало стол долгое существование. Скорее всего, настоящие причины подобной чеканки так и не будут установлены. Монета уже отправилась в одну из частных коллекций. Ходят слухи, что купивший монету коллекционер уверен в том, что находка прибыла к нам с далекого будущего.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, клад, будущее, монета, тайник
 
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