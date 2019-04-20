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Декоммунизация от оккупантов: опубликовано фото "уставшего" Ленина в Крыму

20.04.2019 09:49
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Декоммунизация от оккупантов: опубликовано фото "уставшего" Ленина в Крыму

В аннексированной российскими оккупантами Керчи памятник Ленин крошится и разваливается все больше с каждым днем.

Соответствующие фото опубликован на странице блогера под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter, передает apostrophe.ua.

"Керчь. Декоммунизация по-крымски. Ленин разваливается", - говорит в подписи к удручающим снимкам.

На снимке видно, как плиты, из которых состоит памятник, откалываются и видны щели.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, фото, памятник, Ленин, разрушения
 
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