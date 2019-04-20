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Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО

20.04.2019 13:09
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Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО

На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года.

Об этом сообщают местные СМИ, передает apostrophe.ua.

Как отмечается, работы ведутся с обеих сторон мостового перехода, с Краснодарского края и с Керчи. На данный момент строят железнодорожные подходы к Керченскому мосту. Укладка рельсов ведется на месте строительства станции "Керчь-Южная" и в ж/д тоннеле на подходе К Крымскому мосту.

Пробное железнодорожное движение по Керченскому мосту планируется запустить в августе-сентябре этого года. а плановый срок сдачи железнодорожной части моста — декабрь 2019 года.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, железная дорога, мост, тоннель
 
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