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Оккупанты в спешке достраивают Керченский мост. ВИДЕО
20.04.2019 13:09
На Керченском мосту из оккупированного Крыма в Россию ведутся активные строительные работы, чтобы успеть к плановой сдаче железнодорожной части моста к концу 2019 года.
Об этом сообщают местные СМИ, передает apostrophe.ua.
Как отмечается, работы ведутся с обеих сторон мостового перехода, с Краснодарского края и с Керчи. На данный момент строят железнодорожные подходы к Керченскому мосту. Укладка рельсов ведется на месте строительства станции "Керчь-Южная" и в ж/д тоннеле на подходе К Крымскому мосту.
Пробное железнодорожное движение по Керченскому мосту планируется запустить в августе-сентябре этого года. а плановый срок сдачи железнодорожной части моста — декабрь 2019 года.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Керчь, железная дорога, мост, тоннель
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