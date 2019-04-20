Запад загнал Путина в тупик и готовится к войне - к границе РФ экстренно перебрасывают сотни бойцов НАТО и технику

20.04.2019 09:12

К границе Эстонии и РФ в самое ближайшее время будут переброшены около 300 бойцов НАТО с бронетехникой. Запад готовится к новой агрессии Кремля.

Новость прокомментировал в Telegram российский блогер Эль Мюрид, передает "Диалог.UA".

Посольство Франции на днях анонсировало отправку около 300 военных, 4 танков и 25 БМП в Эстонию к границе РФ. Такое решение было принято в рамках программы по усилению военного присутствия НАТО в странах Балтии. Бойцы останутся в стране как минимум до конца лета нынешнего года. Мюрид обратил внимание на то, что эта новость пришла параллельно с визитом в Москву президента Эстонии. "Это прямо связано с тяжелейшим поражением, которое терпит кремлевский режим со своей стратегией обхода Украины с двух направлений и строительством системы "Потоков". Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что украинский транзит останется основным, а "Потоки" станут очередной гекатомбой, в которой Путин похоронил сотни миллиардов без малейшей пользы для страны", - рассказал эксперт. По его мнению, Запад сейчас опасается, что загнанный в угол Кремль может решиться на новую агрессию. "В классических пяти стадиях (отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие) кремлевские сейчас на переходе от первой ко второй стадии, а потому попросту опасны. Прибалтика - наиболее вероятная территория для агрессии в таком случае, поэтому НАТО демонстрирует Путину, что риск вторжения в Прибалтику будет для него неприемлемым… Запад предпочитает профилактировать психически больного до того, как его придется срочно заворачивать в рубаху с длинными рукавами", - объяснил блогер. Он заверил, что военная активность НАТО на восточных границах пойдет на убыль сразу же, как Путин смирится и начнет договариваться. Случится это, предположительно, уже осенью. Именно поэтому срок пребывания французских солдат в Эстонии ограничен 4 месяцами.