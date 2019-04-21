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Франция экстренно отправляет танки к российской границе
Чем это закончится?
Франция отправит почти 300 военнослужащих, 4 танка и 25 боевых машин пехоты на границу Эстонии с Россией. Об этом сообщается на сайте французского посольства в прибалтийской республике.
Решение было принято в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX). Французские военные прибудут в Эстонию 23 апреля и останутся на территории республики до конца августа 2019 года.
Военнослужащие будут дислоцироваться в городе Тапа, который расположен в 140 километрах от российской границы. В состав дивизии входят вторая бригада французской армии и наемники из Иностранного легиона.
Отмечается, что перемещение военной техники будет осуществляться по железной дороге.
Источник : https://from-ua
Теги: Россия, Донбасс, Франция, танки
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