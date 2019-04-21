Главная / Новости / Мир / Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях, 25 человек погибло, 300 раненых
Последние новости раздела
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту18:55
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- Премьер РФ Медведев сделал заявление в связи с победой Зеленского13:00
- Саакашвили опять купил билет в Киев12:00
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой11:30
- Археологи обнаружили завод племени майя11:15
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир08:45
Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях, 25 человек погибло, 300 раненых
21.04.2019 11:00
Воскресенье, 21 апреля, стало очень недобрым на Шри-Ланке. Здесь во время празднования католической Пасхи прогремела серия взрывов. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство АНИ.
После шести взрывов по меньшей мере 25 человек погибли, еще около 300 получили ранения.
Взрывы практически одновременно прогремели в трех фешенебельных отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо. Кроме прочих, пострадали церковь святого Антония в Коломбо и церковь святого Себастиана в Негомбо.
Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся.
Источник : https://strana.ua
Теги: Донбасс, Шри-Ланка, отель, церковь, Пасха
Читайте также:
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- В НБУ рассказали, как ПриватБанк будет работать после решения суда22:28
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России22:00
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие21:20
- Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика21:03
- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""