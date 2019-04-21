- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- У Путина прокомментировали отказ поздравлять Зеленского с победой19:13
- Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту18:55
- Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом14:00
- Премьер РФ Медведев сделал заявление в связи с победой Зеленского13:00
- Саакашвили опять купил билет в Киев12:00
- «Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой11:30
- Археологи обнаружили завод племени майя11:15
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир08:45
В Польше хотят отменить роуминг для граждан Украины – МИД
Власти Польши инициируют целый ряд новых предложений со стороны Европейского Союза для государств Восточного партнерства для повышения статуса данного проекта. Таким образом, как сообщает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом в интервью РАР отметил замглавы МИД Польши по восточным вопросам Марцин Пшидач.
Таким образом, он заявил: «С одной стороны речь идет о сближении правовых систем государств-партнеров к европейским системам, мониторинг их прогресса в воплощении европейского наследия. Во-вторых, Польша предлагает сделать ставку на отраслевое сотрудничество».
В это же время он подчеркнул, что если ВП полностью адаптироваться не могут к евростандартам, то это может быть сделано, по крайней мере, в отдельных секторах. Польский чиновник назвал, что примером такого рода действий является, в том числе, отмена оплаты за звонки в роуминге, что могли бы на себе почувствовать простые люди, украинцы, которые живут в Польше.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, МИД, роуминг
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- У Зеленского рассказали, как победят в войне на Донбассе: новый формат18:20
- В группировке «ЛНР» заявили о передаче Украине 60 заключенных16:48
- Пушилин прокомментировал возможность «перезагрузки» Минских переговоров15:30
- В ОРДО снова будут отключать должников от газа15:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России22:00
- Подразделения НВФ усилили обстрелы: один боец ВСУ погиб, один получил ранение21:40
- Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие21:20
- Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика21:03
- В Украине в день выборов, два игрока стали миллионерами сорвав джекпот в лотерею20:45
- Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов20:30
- Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины20:18
- Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским20:00
- В Мариуполе в зоопарке Вашуры украли яйца19:41
- «Люди все узнают!» В команде Зеленского рассказали, что сделают с виновниками Иловайской трагедии19:25
- Медики рассказали, чем и кому вредна шаурма18:38
- Нормальная температура тела по версии Минздрава14:45
- Зубная нить может спровоцировать в организме необратимые процессы13:48
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- Стало известно, какой законопроект Зеленского первым поступит на рассмотрение в Раду
- В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского
- Зеленский - это приговор: стало известно о новых взаимоотношениях Украины и России
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""