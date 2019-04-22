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Археологи обнаружили завод племени майя
Находка поразила ученых.
Археологическая миссия обнаружила самую большую в мире мастерскую по созданию фигурок и статуэток племени майя.
Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на facenews.
Она была погребена в Арагоне (Испания) свыше 1000 лет назад, и в ней массово производились замысловатые фигурки, которые, предположительно, использовались в политике майя. Археологический участок неожиданно нашли при проведении строительных работ. Несмотря на то, что мастерская была разрушена в результате строительства, археологи обнаружили свыше 400 фрагментов статуэток и форм для их изготовления. Кроме того, они нашли тысячи керамических деталей, что превышает количество найденных ранее в прочих мастерских майя.
Специалисты отметили, что фигурки могли играть ключевую роль в политике и экономике майя - их дарили союзникам и подданным для укрепления и провозглашения важных союзов. Они считают, что участок в Арагоне был политически активным примерно с 750 г. по 900 г. н.э. Город процветал, поскольку все соседние разрушились в результате политических потрясений, которые привели к коллапсу, длившему три века в мире майя. Это дает основания полагать, что Арагон может обладать важной информацией для ученых о том, как политическая и экономическая власть преобразовывалась за время этого длительного кризиса.
Стоит напомнить, что ранее ученые обнаружили в Дании утерянный манускрипт сына Колумба, объем которого составляет 2000 страниц. Он был составлен испанским мореплавателем еще в начале XVI века. Утерянный до этого каталог обнаружили в университетской библиотеке в Копенгагене.
В рукописи под названием «Книга эпитом» содержится 3000 коротко изложенных аннотаций книг, собранных старшим сыном Колумба-Эрнандо. Британский ученый Эдвард Уилсон-Ли и его коллега из Испании Хосе Мария Перес Фернандес подтвердили тот факт, что документ является подлинным. Они также рассказали, что он является одним из наиболее важных каталогов Эрнандо Колумба.
Теги: Донбасс, археология, завод, племя, Майя
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