Начали арестовывать миллиардеров близких к президенту

22.04.2019 18:55

В Алжире в рамках расследования коррупционных преступлений были арестованы пять миллиардеров. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает Корреспондент со ссылкой на Reuters и алжирское государственное телевидение.

В частности, новые власти арестовали богатейшего в стране бизнесмена Иссада Ребраба. Forbes оценивает его состояние в $3,8 млрд.

Также под стражу были заключены четверо братьев из семьи Кунинеф, которые близки к бывшему президенту страны Абдельазиза Бутефлики.

Ранее сообщалось, что Абдель Азиз Бутефлика, правивший страной 20 лет, покинет пост до окончания своего президентского срока, который истекает 28 апреля. 82-летний политик решил уйти в отставку под давлением общественности.

Он также обратился с посланием к нации, в котором попросил прощения у народа.

Источник: https://from-ua.com