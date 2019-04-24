Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Польские пенсионеры получат 13-ую пенсию

24.04.2019 12:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Польские пенсионеры получат 13-ую пенсию

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон "Пенсия плюс". С мая каждый польский пенсионер получит, так называемую, 13-ю пенсию в размере 206,5 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Согласно информации издания, во время подписания документа, президент Польши Анджей Дуда отметил, что утверждение законопроекта является для него "моментом большой радости и удовлетворения".
По его словам, закон является еще одним элементом государственной политики, "ориентированной на просоциальную деятельность".
Теперь каждый польский пенсионер получит дополнительно 888 злотых и 25 грошей (206,5 евро). Выплаты должны начаться в мае текущего года.



Теги: закон, Польша, пенсия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх