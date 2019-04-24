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Польские пенсионеры получат 13-ую пенсию
24.04.2019 12:20
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон "Пенсия плюс". С мая каждый польский пенсионер получит, так называемую, 13-ю пенсию в размере 206,5 евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Польша.
Согласно информации издания, во время подписания документа, президент Польши Анджей Дуда отметил, что утверждение законопроекта является для него "моментом большой радости и удовлетворения".
По его словам, закон является еще одним элементом государственной политики, "ориентированной на просоциальную деятельность".
Теперь каждый польский пенсионер получит дополнительно 888 злотых и 25 грошей (206,5 евро). Выплаты должны начаться в мае текущего года.
Теги: закон, Польша, пенсия
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