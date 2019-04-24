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В финальном сезоне «Игры престолов» сыграл экс-замглавы ЦРУ

24.04.2019 11:15
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В финальном сезоне «Игры престолов» сыграл экс-замглавы ЦРУ

Бывший заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Коэн засветился на экране во второй серии восьмого сезона «Игры престолов». Такую информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Коэн появился в эпизоде «Рыцарь семи королевств». Он сыграл роль крестьянина в сцене, где Луковый рыцарь раздает похлебку укрывшимся в Винтерфелле крестьянам и убеждает их встать на защиту замка от войска Короля Ночи.

«Преимуществом работы в ЦРУ является возможность путешествовать по миру. Судя по всему, оно распространяется и на другие миры, — сказано в заявлении пресс-службы ЦРУ.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, сериал, Игра престолов
 
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