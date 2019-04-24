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За оскорбление Путина в Интернете "впервые" осудили жителя Новгородской области: все подробности
Соответствующий закон РФ про оскорбления приняли не так давно, однако уже появился "нарушитель". Российские правозащитники рассказали, что в Чудовском районном суде Новгородской области местного жителя оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушение закона о неуважении к власти в Интернете. По некоторым данным, это первое судебное решение по новому закону.
Об этом сообщает "Би-би-си", передает "Диалог.UA".
Согласно информации, протокол был составлен по ч. 3 ст. 20.1 КоАП ("Распространение в Интернете информации, оскорбляющей власть"). Ответчиком по делу числится Картыжев Ю. Д. В сообщении пресс-службы суда говорится, правонарушение совершено 31 марта 2019 года, когда житель города Малая Вишера разместил в Сети "две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющим государственную власть в РФ".
СМИ обратили внимание на видеозаписи из зала суда, которые выложил в YouTube пользователь по имени Юрий Картыжев, на них можно услышать зачитывание приговора. Из решения суда следует, что Картыжев опубликовал в соцсети "ВКонтакте" записи с оскорбительной подписью в адрес президента Владимира Путина.
Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в своем telegram-канале отметил, что это первый случай применения дополнения статьи КоАП, которое введено поправками в кодекс в 2019 году.
Проверить, действительно ли это первый случай применения нового закона, "Би-би-си" не удалось. В государственной системе "Правосудие" пока еще отсутствует возможность поиска решений по обновленной статье 20.1 КоАП "Мелкое хулиганство". Закон о наказании за "явное неуважение к государству" в Интернете был подписан президентом 18 марта и вступил в силу через 10 дней. По закону, сначала Роскомнадзор предупреждает ресурс о нарушении и дает ему сутки на его устранение.
За первое нарушение вводимых запретов предусмотрен штраф в размере от 30 до 300 тыс. руб., а за повторное нарушение - административный арест на срок до 15 суток. 12 апреля Роскомнадзор впервые применил эту норму в отношении СМИ, заблокировав ярославское издание 76.ru. Незадолго до этого стало известно, что несколько ярославских СМИ удалили материалы со своих сайтов после получения уведомлений из Роскомнадзора.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, штраф, оскорбление
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