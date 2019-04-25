Новый взрыв прогремел 25 апреля утром в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару, передает Корреспондент.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями.

Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали 359 человек. Еще около 500 человек пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников.

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