Россия устроила испытательный полигон на Донбассе

26.04.2019 17:06

Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и инфракрасном спектре в сочетании с высокочастотной модуляцией яркости позволяет не только глушить работу приборов ночного видения, лазерных дальномеров инфракрасного диапазона и систем наведения противотанковых управляемых ракет на дальности до 5 км, но и ослеплять бойцов.

Согласно официальному заключению мониторинговой миссии ОБСЕ РФ не первый раз тестирует запрещенное оружие на востоке Украины:

Только с начала 2019 года от работы этого комплекса пострадало больше 10 военнослужащих ВСУ, преимущественно – снайперы. Наблюдая действия противника через оптические приборы, они попали под действия «Филина». В результате чего большинство из них потеряли зрения на 80%. Это обусловлено серьезными травмами сетчатки глаза, полученными от яркой вспышки, которая иногда сопровождается галлюциногенными эффектами.

Зафиксировать работу станции, а тем более определить ее координаты очень сложно, так как некоторые образцы можно установить на технику, сделав ее мобильной.

Первый раз образцы старой модификации были зафиксированы еще 2 декабря 2018 года под Станицей-Луганской, тогда под действие светового луча попал беспилотник ОБСЕ, который перед своим падением успел заснять работу станции.

Второй раз аналогичный случай наблюдался 1 октября в районе Марьинки Донецкой области. Тогда в результате наблюдения через буссоль ожог сетчатки глаза получил украинский пограничник, который почти полностью потерял зрение.

Абсолютно очевидно, что испытание Россией такого рода вооружения на Донбассе нарушает правила ведения войны в том числе и «IV Протокол Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие» и является не только негуманными, но и поистине жестокими.

Источник: news.dn.ua