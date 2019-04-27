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В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон
В начале выступления президента США Дональда Трампа перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана мужчина из толпы бросил на сцену телефон, после чего был задержан правоохранителями.
26 апреля в Индиане (США) на сцену во время выступления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа перед Национальной стрелковой ассоциацией бросили телефон, информирует телеканал Fox News.
Секретная служба США сообщила каналу, что мужчина из толпы бросил гаджет в тот момент, когда Трамп шел к трибуне, телефон приземлился в противоположной от президента стороне.
Бросавшего зовут Уильям Роуз, его забрали со встречи и сейчас он задержан правоохранителями, отметили собеседники Fox News. По данным источника, Роуз был нетрезвым.
Сообщается, что секретная служба продолжает расследование на предмет того, была ли угроза со стороны мужчины Трампу, а самому Роузу придется пройти проверку психологического здоровья.
Один из посетителей мероприятия Брэдли Брюер опубликовал в Twitter видео инцидента. Он сообщил, что президент "без проблем продолжил выступление".
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, телефон, выступление
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