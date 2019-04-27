Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Узбекистане запретили георгиевские ленточки

27.04.2019 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
 
Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане ко Дню Победы во Второй мировой войне, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленты в цветах национального флага

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает портал Xabar.uz.

Во время селекторного совещания, посвященного празднованию, он раскритиковал распространение георгиевских лент и распорядился вместо них изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. Кроме того, он поручил организовать в сети Facebook акцию, во время которой пользователи будут публиковать изображения узбекского флага. К акции, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей", - отметил Арипов.

Следует отметить, что против георгиевских лент давно выступают узбекские националисты. В частности, в 2016 году историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас заявили:

"Во время колонизации нашей родины царской Россией много генералов и офицеров были награждены орденом и лентой Святого Георгия, основанных Екатериной II в 1769 году. На медалях, созданных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия ".

 

Вместе с тем, в начале апреля в Узбекистане власти одобрили проведение акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, согласовав маршрут от мемориального комплекса "Братские могилы" до площади Мустакиллик (символичность маршрута в том, что Мустакиллик - это независимость по-узбекски). Ранее проведение "Бессмертного полка" в Ташкенте руководство города пыталось запретить.

  • В Украине использование российского пропагандистского символа "георгиевская ленточка" не разрешено.
  • Саму же идею с уличной акцией "Бессмертный полк", по словам Александра Лукашенко, Россия "содрала" в Беларуси .


Теги: Донбасс, Узбекиcтан, запрет, георгиевская лента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх