В Узбекистане запретили георгиевские ленточки

Вместо георгиевских ленточек в Узбекистане ко Дню Победы во Второй мировой войне, который в республике называется Днем памяти и почестей, будут раздавать ленты в цветах национального флага

Соответствующее распоряжение издал премьер-министр республики Абдулла Арипов, сообщает портал Xabar.uz.

Во время селекторного совещания, посвященного празднованию, он раскритиковал распространение георгиевских лент и распорядился вместо них изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана. Кроме того, он поручил организовать в сети Facebook акцию, во время которой пользователи будут публиковать изображения узбекского флага. К акции, по мнению Арипова, должны присоединиться певцы, спортсмены, актеры, юмористы.

"Это мероприятие неофициальное, поэтому оно должно искренне объединить людей", - отметил Арипов.

Следует отметить, что против георгиевских лент давно выступают узбекские националисты. В частности, в 2016 году историки Анвар Назиров и Шухрат Барлас заявили:

"Во время колонизации нашей родины царской Россией много генералов и офицеров были награждены орденом и лентой Святого Георгия, основанных Екатериной II в 1769 году. На медалях, созданных специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия наших городов, захваченных путем истребления местного населения и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия ".

Вместе с тем, в начале апреля в Узбекистане власти одобрили проведение акции "Бессмертный полк" в Ташкенте, согласовав маршрут от мемориального комплекса "Братские могилы" до площади Мустакиллик (символичность маршрута в том, что Мустакиллик - это независимость по-узбекски). Ранее проведение "Бессмертного полка" в Ташкенте руководство города пыталось запретить.