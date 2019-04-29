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Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями
На днях археологи показали общественности весь свой фронт работ
Археологи обнаружили древнюю гробницу с "новым" интерьером и сразу же принялись за ее изучения. Специалисты удивились, когда увидели состояние настенных изображений, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Знай
Об этом стало известно благодаря сообщениям европейских научных изданий.
В некрополе Мемфиса у Саккара, к югу от Каира произошло это чудесное открытие. И буквально на днях археологи показали общественности весь свой фронт работ. Ученые полагают, что гробница принадлежала вельможе Хуви, которого захоронили неподалеку от Джедкара Исеси, одного из фараонов Пятой династии.
Близкое расположение захоронений вкупе с изображениями на стенах намекают на связь Хуви с фараоном. Помимо изумительно сохранившихся фресок в гробнице нашли мумию самого Хуви и его канопы - сосуды, в которые помещали внутренние органы усопшего.
Стоит напомнить, что геофизик из Гарвардского университета Роджер Фу и его коллеги рассказали о любопытной особенности древних скульптур. Как уверяют исследователи, люди, которые 2000 лет назад проживали на берегу Тихого океана, на территории современной Гватемалы, соорудили массивные скульптуры человеческих фигур с намагниченными лбами, щеками и пупками. Об этом сообщает Nake Science.
Теги: Донбасс, Египет, археология, гробница
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