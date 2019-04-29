Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну

29.04.2019 20:20

Представители Австралийского космического агентства (ASA) строят далеко идущие планы по масштабному покорению далекого космоса.

Издание Bloomberg сообщило о том, что австралийцы собрались колонизировать Луну.

Несмотря на то, что Австралийское космическое агентство (ASA) было создано не далее, как в прошлом году, у работающих там специалистов появились далеко идущие планы. Глава ASA Энтони Мерфетт публично заявил о том, что австралийцы стремятся к покорению Луны. Естественный спутник Земли рассматривается астронавтами в качестве своеобразных «охотничьих угодий».

Сообщается, что специальные космические миссии будут добывать на Луне воду. Местные эксперты уверены, что это позволит в разы сэкономить денежные средства, необходимые для доставки воды с орбиты Земли. Помимо этого, данный шаг астронавтов ASA позволит стать спутнику Земли так называемым «перевалочным пунктом» для миссий на Марс и в дальний космос.

«Доставлять что-либо с Земли на орбиту или в глубокий космос стоит больших денег. Если вы можете производить воду в космосе за меньшую сумму, чем стоимость ее доставки туда, нужно это делать», — заявил ведущий космический инженер ASA Эндрю Демпстер.

Впрочем, австралийцы не собираются ограничиваться только добычей воды. Согласно заявлениям специалистов ASA, на Луне может быть организована добыча и других полезных ресурсов. Существует теория, согласно которой на спутнике Земли может оказаться немало полезных ископаемых. «Австралийское космическое агентство планирует применить опыт в горном деле в отдаленных негостеприимных областях. В новой программе по добыче воды и других ресурсов на Луне», — заявили специалисты ASA.

Источник: https://from-ua.com