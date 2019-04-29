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Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото
НЛО здесь пролетают не впервые. Однако в этот раз десант пришельцев был внушительным.
Очевидцы заявили, что гуманоиды "просвечивали" территорию и как бы вели разведку.
А конспирологи не сомневаются, что это корабли Нибиру, которая не оставляет Землю в покое и готовит вторжение, чтобы потом уничтожить человечество, передает "Диалог.UA".
НЛО с планеты-убийцы засекли в районе горной местности провинции Тренделаг.
Жители видят здесь НЛО не первый раз. Так, в 2009 году в небе над Норвегией очевидцы наблюдали спиральную аномалию, состоящую из белого вращающегося облака. "В этот раз НЛО доверия не вызывали, корабли с гуманоидами с Нибиру тщательно светили территорию и вели разведку", - отметили сторонники теории заговора.
Очевидцы добавили, что после этого объекты Звезды смерти как бы растворились в воздухе, бесследно исчезнув. По мнению экспертов, белые НЛО выбрали провинцию Тренделаг не напрасно.
Этот город практически является центром Норвегии, имеет выход и к горной местности и к воде, и к лесным участкам. "Именно в этой зоне они ведут военную разведку. Возможно, именно Норвегия станет первым государством, которое захватят пришельцы с Нибиру", - говорят уфологи. Ученые рассказали, что белые НЛО часто "попадают" на камеру дронов.
Конспирологи не исключают, что в горной местности создается, либо же уже существует внеземная база аннунак. Ранее обитателей Нибиру засекли в очень опасном месте.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, космос, НЛО, пришельцы, Нибиру
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