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Победа дочери Алсу в "Голосе" обернулась крупными проблемами: артистке угрожают физической расправой
Страсти вокруг певицы Алсу и ее семьи не утихают после 26 апреля.
Именно в минувшую пятницу 10-летняя дочь российской певицы Микелла стала победительницей шоу "Голос.Дети", по голосам значительно обойдя своих конкурентов. На Алсу тут же посыпались обвинения, что ее богатая семья просто купила победу ребенку.
Много негатива идет и от коллег певицы, а руководство Первого канала даже пообещало пересмотреть итоги голосования, передает "Диалог.UA".
Официальный представитель Алсу Нина Пономарева заявила, что ребенок Алсу не виноват ни в чем.
"Или это дурацкое клише: если, помимо таланта, есть деньги, то сразу все куплено?" – возмутилась она. Пономарева также отметила, что после победы Микеллы в адрес ее мамы поступают различные угрозы.
А источники из окружения российской певицы заявили, что это в том числе и угрозы физического характера. Пользователи Сети опустились в адрес Микеллы Абрамовой до грязных оскорблений. Ранее в соцсетях произошли споры из-за фото младшей дочери Брежневой.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, дети, шоу, скандал, Алсу, Голос России
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