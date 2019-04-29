В Японии показали деревню, в которой больше кукол, чем людей

29.04.2019 12:46

Пошивом кукол занимается одна из местных жительниц.



Хоть в японской деревне Нагоро пока проживают люди, но их становится все меньше и меньше, поскольку это крошечное поселение, затерявшееся в горном районе западной Японии, постепенно вымирает. А вот тряпичные куклы в человеческий рост, наоборот, демонстрируют рост численности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.



Никакой мистики в этом не, загадочные куклы, очень разные и очень похожие на живых людей, появились тут не сами по себе и даже не по мановению волшебной палочки. Их мастерит жительница этой деревни Аяно Цукими.



Началась эта необычная история, в чем-то похожая на кукольный театр или даже сказку, почти двадцать лет назад, когда Цукими в целях отпугнуть от огорода птиц, клюющих семена посевов, сделала чучело, используя для него одежду своего отца. При этом она постаралась создать куклу как можно правдоподобнее, чтобы птицы не догадались, что это в действительности не человек, а чучело. Результат превзошел все ее ожидания, потому что сосед, приняв пугало за соседа, даже поздоровался с ним.



Сегодня мастерица, которой уже за 70 лет, вспоминает тот случай с улыбкой, но весьма уважительно, считая, что он помог ей понять главное: таким вот образом можно создавать большие куклы, очень похожие на людей. Поскольку Аяно никогда не видела своих бабушку и дедушку, а мать потеряла очень рано, то следующими ее куклами стали именно они, причем она постаралась сделать их очень похожими на ее близких родственников. Благодаря этому женщина пришла к выводу, что с помощью макияжа можно еще рисовать куклам лицо, тем самым создавая их еще более реалистичными. Так и пошло…



Поскольку деревня Нагоро постепенно вымирала, то Аяно загорелась идеей сохранить здесь «жизнь» хотя бы театрализованную. Например, в начальную школу, которая давно уже закрылась по причине отсутствия в селении детей, мастерица поселила двенадцать учеников. Чтобы деревня выглядела более живой, какой ее помнили некогда живущие здесь люди, она создает мужчин и женщин, стариков и старушек – и расставляет их в зависимости от ситуации. Например, на реке с удочкой – рыболов, на скамейке парочка – влюбленные, крестьяне - за работой, охотник - в лесу, сельчане ждут автобуса на остановке, есть куклы даже посаженные на дерево, имеются и забавные групповые сцены.



В общем, деревня продолжает «жить», поскольку на сегодняшний день в ней насчитывается несколько сот таких «обитателей-наблюдателей». Как раз столько жителей некогда было в этом селении, когда деревня процветала, а почти три сотни ее работоспособных жителей занимались строительством плотин и лесным хозяйством, трудились на фабрике, а их дети – ходили в местную школу.



И уникальность эта привлекает сюда туристов и журналистов, благодаря которым мы с вами тоже можем познакомиться с этой удивительной мастерицей и ее театрализованной деревней - хотя бы по снимкам и видеороликам.



