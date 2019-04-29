Последние новости раздела
- «У нас будет общее гражданство»: Путин ответил на слова Зеленского про украинские паспорта для россиян21:15
- Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну20:20
- Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили19:30
- Ученые научились формировать костную ткань из жира человека19:00
- Россия разрешила транзит запретных украинских товаров в страны Азии18:30
- В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ18:00
- Победа дочери Алсу в "Голосе" обернулась крупными проблемами: артистке угрожают физической расправой17:45
- Путин сделал неожиданное заявление по инициативе Зеленского: «Россияне и украинцы только выиграют»16:41
- Путин подтвердил договоренности, достигнутые Медведчуком и Бойко в Москве14:16
- Нибиру перед вторжением послала на разведку мощный десант пришельцев: белые НЛО готовы к "захвату" Земли - фото 13:20
Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина
29.04.2019 09:32
В Казахстане, впервые в истории на пост президента баллотируется женщина. Об этом сообщает NUR.KZ.
В Казахстане, 28 апреля, девять человек изъявили желание занять пост главы государства.
«Одним из самых неожиданных кандидатов стала Дания Еспаева, которая примет участие в выборах от партии Ак Жол», — говорится в сообщении.
Документы в ЦИК Казахстана подали девять претендентов от республиканских объединений, в том числе четырех политических партий. Среди них и Касым-Жомарт Токаев, нынешний президент Казахстана и представитель республиканского общественного движения писатель Садыбек Тугел.
Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Казахстан, женщина, выборы президента
Читайте также:
- "Донбасс" проиграл казахстанскому клубу
- На Донбассе жестоко убили женщину
- На линии разграничения в Донбассе задержали женщину-снайпера боевиков (ВИДЕО)
- "Минские договоренности зашли в тупик", - Назарбаев неожиданно призвал вводить миротворцев ООН на Донбасс и границу с Россией
- Мать заточила сына голым в клетку
- Банк "обчистили" во время обеда кассиров
- Зеленский получил совет, как решить ситуацию по Донбассу18:48
- В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ18:00
- Соцсети: В Донецке член НВФ взорвал в кабинете известного врача гранату, врач ранен16:21
- Донецк после Пасхи: сильный взрыв и перестрелка15:30
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии15:10
- Списки составлены: Стало известно, кому раздадут паспорта РФ в первую очередь14:00
- Армия РФ атакует ВСУ из запрещенного оружия: за сутки трое боевиков пополнили "бригаду 200-х" 13:39
- Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»11:10
- Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными 08:15
- Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь07:21
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Стало известно, кого Зеленский назначит премьером: «Будет абсолютно лоялен»21:39
- «У нас будет общее гражданство»: Путин ответил на слова Зеленского про украинские паспорта для россиян21:15
- У Зеленского прокомментировали слухи о его встрече с олигархами21:02
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну20:20
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Резкий рост цен: эксперты объяснили, почему подорожали овощи19:46
- Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили19:30
- Как отвлечь детей от гаджетов22:39
- Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 22:15
- Как правильно разгрузить организм после праздников20:38
- За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия20:00
- Корона не жмет: у этих знаков зодиака самооценка явно завышена12:15
- Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом09:00
- Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья08:00
- «Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины18:48
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак18:14
- За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой17:35
- Тела женщин и детей нашли в колодце: страну всколыхнуло жуткое массовое убийство
- "Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского
- Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Вымаливал прощение»: Зеленский чуть не потерял жену
- Команда Зеленского послала Путину сигнал по Донбассу
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Рада ответит за измену: у Зеленского придумали мощное наказание
- Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха
- В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше