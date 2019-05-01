- Из-за страха к Зеленскому, Путин готовит очередной «сюрприз» Донбассу08:01
- Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России07:45
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев19:03
- Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины17:45
- Известная модель утонула, пытаясь спасти любимых щенков15:41
- Гордон рассказал, что Украине нужно сделать для возвращения Крыма и Донбасса. ВИДЕО14:54
- 1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО11:32
- Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия08:07
Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский
Только спустя некоторое время после трагедии на шахте "Схидкарбон", всколыхнувшей всю Украину, стали известны неприглядные факты биографии одного из совладельцев. Этот человек уже оказывался в эпицентре скандала.
Совладельцем предприятия на оккупированной территории Луганщины, где 25 апреля из-за серии взрывов метана погибли 17 горняков, оказался Олег Вольман – главный врач Луганской клинической больницы. Еще несколько лет назад "правоохранители" самопровозглашенной республики поймали его на крупной кражи гуманитарной помощи и "прославили" по местному телевидению, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "Восточный вариант".
По данным издания, Вольман прятал гуманитарную помощь на тайных складах, а после разоблачения имитировал инсульт, надеясь уйти от уголовной ответственности. Как бы там ни было, скандал удалось замять. Он снова, как ни в чем ни бывало, работает главврачем, хотя старые сюжеты об изъятии награбленных Вольманом лекарств по-прежнему доступны в открытых источниках. Награбленные средства он с выгодой для себя вложил в угольный бизнес.
"Никакого наказания за гибель шахтеров Вольман, конечно же, не понесет. Несмотря на то, что люди работали в диких условиях, без соблюдения техники безопасности и датчиков метана, за трагедию никто не ответит. Как обычно бывает в таких случаях, свалят всю вину на покойников и расскажут, что кто-то курил в забое", - пишет украинский журналист Денис Казанский на своей странице в facebook. Как сообщалось ранее, к спасательным работам на шахте "Схидкарбон" власти "ЛНР" приступили только спустя сутки после трагедии. На помощь позвали горноспасателей из России, поскольку собственные станции, которые до войны занимались эвакуацией пострадавших и ликвидацией аварий, давно разграблены и уничтожены.
Теги: Россия, Донбасс, врачи, шахта, трагедия, спасатели, кража, больница, ЛНР
- В чреве копра спасатели прорывали галереи. "Вскоре мы услышали голоса. Это были Дмитрий и Наташа"
- В Донецке собрались медики МЧС
- Французские врачи обнадёжили Кончаловского, дав его дочери шанс
- Спасатели вызволили из снега 25 пассажиров международного рейса
- "Дворцовый переворот в Кремле неминуем", - российский эмигрант (ВИДЕО)
- В Донецкой области "обчистили" больницу
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы18:10
- Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске17:26
- В Мариуполе взорвался жилой дом16:19
- Елена Зеленская рассказала, как ее супруг орал на Коломойского08:45
- Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)08:40
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»08:17
- Из-за страха к Зеленскому, Путин готовит очередной «сюрприз» Донбассу08:01
- Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России07:45
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- «Будет запрещено»: Зеленского надеются загнать в угол новым законом07:10
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине08:49
- Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать08:28
- Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»20:21
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»