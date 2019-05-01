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Известная модель утонула, пытаясь спасти любимых щенков

01.05.2019 15:41
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Известная модель утонула, пытаясь спасти любимых щенков

Бразильская топ-модель Кэролайн Биттенкур погибла во время романтической прогулки на яхте. 37-летняя красотка пыталась спасти своих любимых собак.
Как сообщает Exitoina, трагический инцидент произошел 28 апреля. Модель и ее супруг Хорхе Сестини отправились на морскую прогулку, прихватив с собой маленьких щенков. Внезапно начался шторм, и собак сдуло ветром за борт. Кэролайн прыгнула вслед за ними, чтобы спасти их – и утонула.
Супруг модели бросился вслед за женой, но помочь ей так и не смог. Тело модели нашли на следующий день, когда утихли волны. Вдовец до сих пор разбит всем произошедшим.
Кэролайн и Хорхе поженились в феврале 2019 года. Влюбленные так и не смогли в полной мере насладиться семейной жизнью.



Теги: Донбасс, модель, утонули, щенки
 
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