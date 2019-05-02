Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений

02.05.2019 10:00

Как передает replyua.net, профессор МГУ Андрей Манойло вчера в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявил, что очень большой плюс, что Владимир Путин принял решение об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на Донбассе.



Правда, оптимизм российского пропагандиста быстро куда-то улетучился, и он предположил, что выдача российских паспортов на Донбассе не остановит Киев от дальнейшей эскалации конфликта. По мнению Манойло, не поможет даже Зеленский, который придет к власти меньше, чем за месяц. Не случайно главными кураторами Украины сегодня выступают уже не США, а именно Великобритания, которая всегда высказывалась за радикальные решения конфликта на востоке Украины.



Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что предвыборный месседж о сиюминутном достижении мира со сменой президента рассыпается на глазах. А вот тезисы из Москвы о «защите и гарантии безопасности» для «гордых ополченцев» должны бы заставить тех насторожиться и что-то срочно решать – ведь, если Кремль говорит о «гарантиях безопасности», он обычно уже утвердил планы массовых захоронений. Читайте также – журналист Остап Дроздов призвал власть Украины перестать воевать за Донбасс.