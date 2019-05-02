Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений

02.05.2019 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений

Как передает replyua.net, профессор МГУ Андрей Манойло вчера в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявил, что очень большой плюс, что Владимир Путин принял решение об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на Донбассе.

Правда, оптимизм российского пропагандиста быстро куда-то улетучился, и он предположил, что выдача российских паспортов на Донбассе не остановит Киев от дальнейшей эскалации конфликта. По мнению Манойло, не поможет даже Зеленский, который придет к власти меньше, чем за месяц. Не случайно главными кураторами Украины сегодня выступают уже не США, а именно Великобритания, которая всегда высказывалась за радикальные решения конфликта на востоке Украины.

Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что предвыборный месседж о сиюминутном достижении мира со сменой президента рассыпается на глазах. А вот тезисы из Москвы о «защите и гарантии безопасности» для «гордых ополченцев» должны бы заставить тех насторожиться и что-то срочно решать – ведь, если Кремль говорит о «гарантиях безопасности», он обычно уже утвердил планы массовых захоронений. Читайте также – журналист Остап Дроздов призвал власть Украины перестать воевать за Донбасс.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кремль
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх